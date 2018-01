Vendas do Wii superam PlayStation 3 em dezembro A Nintendo vendeu 604,2 mil unidades de seu novo console de videogame, Wii, nos Estados Unidos em dezembro, superando a Sony, que vendeu 490,7 mil PlayStation 3, de acordo com o grupo de pesquisa de varejo NPD. A Microsoft vendeu 1,1 milhão de consoles Xbox 360 aos consumidores em dezembro. O modelo da Microsoft chegou ao mercado em novembro de 2005, um ano antes do Wii e do PS3, cujos estoques estavam baixos durante a temporada de festas, período em que o setor norte-americano de videogames registra cerca de metade de suas vendas anuais. Microsoft, Sony e Nintendo estão envolvidas em uma batalha pela liderança desse mercado de US$ 30 bilhões anuais, na nova guerra setorial dos consoles. As vendas de jogos, excluídos os títulos destinados a computadores pessoais, subiram 5,4%, para US$ 1,7 bilhão, e as de hardware tiveram alta de 59,2% e atingiram a marca de US$ 1,6 bilhão de dólares, estimuladas pela comercialização de consoles de ponta como o PS3 e o Xbox 360, cujos preços de varejo chegam aos US$ 600 e aos US$ 400, respectivamente, nos Estados Unidos. Avaliação A NPD recebe dados que representam cerca de dois terços das vendas de varejo norte-americanas, e gera projeções para o restante do mercado com base em uma amostra de consumidores. Os números não incluem as vendas canadenses ou as destinadas a lojas de pequeno porte, e representam apenas parte dos dados usados pelos analistas para avaliar a saúde do mercado de videogames. "Nossos números em termos de embarques estão definitivamente bem acima do número (da NPD). O que a NPD não leva em conta são os produtos em trânsito", disse Perrin Kaplan, porta-voz da Nintendo, que acrescentou que a empresa teve um ano "robusto". Dave Karraker, porta-voz da Sony, disse que a empresa teve um mês recorde em dezembro, quando de acordo com a NPD ela registrou vendas totais de US$ 1,6 bilhão nos Estados Unidos. David Hufford, diretor de projeto do Xbox, disse que os números da NPD -que mostram também vendas totais de 4,5 milhões de modelos Xbox 360 nos Estados Unidos desde o lançamento- "acompanham de bem perto aquilo que estamos vendo por aqui".