Vendas dos shoppings no Natal devem crescer até 7,5% em 2014

"Esperamos um movimento bom, mas não diria excepcional", acrescentou Sahyoun.

O crescimento será impulsionado pela inauguração de centros comerciais em 2014 e pela injeção de aproximadamente 50 bilhões de reais na economia, com o pagamento do décimo terceiro salário.

Em 2014, foram inaugurados 25 novos shoppings centers e 4,5 mil novas lojas em todo o país.

Para 2015, são esperados de 20 a 25 novos shoppings, de acordo com o presidente da associação. Com isso, a previsão é de um crescimento nominal de 7 a 8 por cento no ano que vem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nossa expectativa é crescer entre 7 e 8 por cento (nominal), um pouco acima da inflação em função de novas lojas que vão abrir. Vamos ver se temos um PIB (Produto Interno Bruto) de ao menos 2 por cento", avaliou.

GOVERNO DILMA

O presidente da Alshop espera um "choque de credibilidade" no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff que aumente a confiança dos empresários.

Entre as principais demandas estão a simplificação ou desoneração tributária e um ajuste fiscal nas contas do governo federal.

"A expectativa é que o governo de continuação traga uma injeção no nível de eficiência, no sentido de trazer uma linha direta com o empresariado, tentando desonerar o máximo que puderem. A única forma de crescer dentro do mercado é criando condições para o empresariado criar empregos", disse, durante evento do setor no Rio de Janeiro.

"Precisamos de um choque de credibilidade para que o empresariado volte a investir", afirmou o executivo, ressaltando que o novo ministro da Fazenda precisa ser escolhido "a dedo".

(Por Rodrigo Viga Gaier; edição Juliana Schincariol e Luciana Bruno)