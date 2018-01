Vendas fracas do PlayStation 3 causam incerteza na Sony

A queda na demanda dos consoles de videogames PlayStation 3 obrigará a Sony a recorrer à venda de produtos como televisores e câmeras digitais para alcançar as metas de lucro para 2008, informa nesta quinta-feira a imprensa econômica japonesa. O fabricante da PlayStation fixou uma alta de mais do dobro do lucro líquido consolidado para o ano fiscal em curso, até os ¥ 320 bilhões (US$ 2,66 bilhões), segundo o jornal de economia Nikkei. Mas as vendas da PlayStation 3 seguem em queda devido à escassez de títulos, que estão em 60 e espera-se que alcancem os 200 em março de 2008, segundo o jornal. Muitas empresas de videogames se mostram reticentes em produzir títulos para o console da Sony, que por sua grande qualidade implica fortes custos de desenvolvimento para novos jogos. Em janeiro, foram vendidas 240.000 unidades do PS3. Mas, desde abril, o faturamento caiu para menos de 100.000 unidades. No Japão, as vendas caíram para cerca de 40.000 unidades em junho, muito abaixo do Wii da Nintendo, que faturou 270.000 unidades no mesmo mês.