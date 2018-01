Vendas globais de chips aumentam 11,3% em novembro As vendas globais de semicondutores alcançaram US$ 22,7 bilhões em novembro, um aumento de 11,3% frente a igual período do ano anterior, mostrou uma pesquisa nesta terça-feira. Os dados são da Associação da Indústria de Semicondutores (SIA, na sigla em inglês). As vendas em novembro representaram o quinto mês recorde. No ano, as vendas de semicondutores totalizam US$ 225,1 bilhões, com crescimento de 9,4%. "As vendas globais nos primeiros 11 meses de 2006 estão em linha com a previsão da SIA... 2007 deve ser um novo ano bom para a indústria, com previsão de 10 por cento de crescimento sobre 2006", afirmou o presidente da associação, George Scalise, em comunicado. A demanda dos consumidores por produtos como câmeras digitais e televisores de tela plana impulsionou as vendas de semicondutores em novembro.