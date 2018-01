Vendas mundiais de chips sobem 5% em agosto ante julho

A SIA anunciou que as vendas mundiais de semicondutores chegaram a 19,1 bilhões de dólares em agosto, ante 18,2 bilhões em julho, o que marca o sexto mês consecutivo de crescimento sequencial.

No entanto, as vendas de chips em agosto ficaram 16 por cento abaixo do total vendido no mesmo mês em 2008.

"Diversos programas de incentivo a produtos com maior eficiência energética, em segmentos como automóveis e eletrodomésticos, estimularam a demanda por semicondutores, que acionam tecnologias essenciais para a redução do consumo de energia", afirmou o presidente da SIA, George Scalise, em comunicado.

"Apesar da lenta recuperação da demanda no setor empresarial, estamos encorajados pela virada no ímpeto do setor, depois da mais profunda queda em uma década", disse Scalise.

As vendas de chips até agosto, estimadas em 133,8 bilhões de dólares, acumulam queda de 21,3 por cento contra igual período do ano passado. Mas o ritmo de queda vem diminuindo com relação aos primeiros seis meses de 2009, durante os quais as vendas de chips caíram em 25 por cento, de acordo com a SIA.

(Por Manasi Phadke)