Vendas mundiais de PCs caem 7,1% no 1o trimestre--IDC

O IDC afirmou que o resultado preliminar foi levemente melhor que o esperado, e que a demanda por PCs tem mostrado alguma resistência ante a queda prevista.

O mercado de computadores pessoais nos Estados Unidos teve uma performance melhor na comparação com o âmbito global, afirmou o IDC, com as remessas cedendo 3,1 por cento.

A Hewlett-Packard (HP), maior fabricante mundial de PCs, conduziu seus negócios de forma que haja um crescimento nas remessas de 2,9 por cento em comparação com o ano passado e também ampliou sua participação no mercado global para 20,5 por cento, ante os anteriores 18,5 por cento.

A Dell, número dois do setor, continuou a enfrentar dificuldades, com as remessas despencando 16,7 por cento. A participação de mercado da Dell caiu para 13,6 por cento, enquanto a terceira maior empresa do setor, a Acer, ganhou terreno e elevou sua presença no mercado para 11,6 por cento.

A HP também superou a Dell no mercado norte-americano.

(Reportagem de Gabriel Madway)