Vendas na Ceagesp crescem 4% em 2007 Apesar das condições climáticas adversas ocorridas em 2007 e poucos casos de excedentes de produção, a rede da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (Ceagesp) teve crescimento de 4% no volume comercializado em relação a 2006. Foram negociados 3,7 milhões de toneladas de hortifrutícolas, flores e pescados. Já o volume financeiro registrou aumento de 12,7%, com movimento de R$ 4,3 bilhões.