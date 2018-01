Vendas online nos EUA sobem 6,3% no 4º trimestre de 2006 As vendas do varejo norte-americano transacionadas pela internet subiram 6,3% no quarto trimestre do ano passado, marcando uma aceleração em relação aos dois trimestre anteriores, informou um relatório do governo dos Estados Unidos, divulgado nesta sexta-feira, 16. O movimento do comércio eletrônico foi responsável por uma parte pequena, mas crescente, do total do varejo norte-americano, representando 3% de todas as vendas, alta em relação aos 2,5% de um ano antes. As vendas online subiram 4,7% no terceiro trimestre do ano passado e 4,4% no segundo trimestre, informou o Departamento de Comércio. O faturamento no quarto trimestre somou US$ 29,3 bilhões em termos sazonalmente ajustados, alta de 24,6% em relação ao ano anterior. O dado inclui vendas de produtos e serviços pela internet e outros sistemas online e exclui viagens, vendas de ingresso e serviços financeiros. Antes de ajustes sazonais, as vendas do comércio eletrônico dos EUA responderam por 3,3% do total do varejo no quarto trimestre.