Vendaval danifica ao menos 300 casas em Canela-RS

Outras 11 pessoas tiveram ferimentos sem gravidade após a passagem do vendaval com características de tornado, que durou cerca de 40 segundos. Os feridos foram atendidos no hospital de caridade de Canela e, em seguida, liberados.

O vendaval atingiu sete bairros do município: São José, Quinta da Serra, Santa Terezinha, Vila Maggi, Vila do Cedro, Santa Marta e Leodoro de Azevedo. Nesses locais, mais de 250 árvores de grande porte foram arrancadas devido ao temporal.

Segundo classificação da Defesa Civil, desabrigados são pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos, e desalojados, aquelas que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.

Em Gramado, o mau tempo derrubou árvores e destelhou casas. Apesar disso, a Defesa Civil Estadual não registrou graves ocorrências na cidade. Os estragos nos dois municípios ainda estão sendo contabilizados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Energia

Até as 18 horas de hoje, 22 mil clientes da Rio Grande Energia (RGE) estavam sem energia elétrica em Canela. Não ha previsão para o restabelecimento do serviço. No início da tarde, a energia para os 130 consumidores afetados em Gramado já havia sido normalizada, segundo informou a concessionária.

A Defesa Civil Estadual informou que um comitê de gerenciamento de crise foi formado hoje para prestar atendimento às vítimas. O grupo é composto por integrantes da Defesa Civil, do Executivo Municipal e do Corpo de Bombeiros.