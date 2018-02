Vendaval deixa três cidades em situação de emergência

Os vendavais foram isolados e ocorreram em regiões diferentes. Em Canela, na serra, uma ventania com características de tornado destruiu 81 casas, danificou outras 444, deixando 200 pessoas desalojadas e 11 desabrigadas. Como as atrações turísticas não foram afetadas, a prefeitura espera que um aumento do fluxo de visitantes ajude a recuperar a economia local. Na vizinha Gramado, um bairro também foi afetado, mas com prejuízos menores que os de Canela.

Em Imigrante, no Vale do Taquari, o vento destruiu 20 residências e destelhou outras cem, além de derrubar galpões de criação de aves. No norte do Estado, vendavais atingiram Nonoai, que teve 25 casas danificadas, e Ibiaçá, que ficou com 78 residências destelhadas.

Apesar da sexta-feira ter sido um dia de sol em todo o Rio Grande do Sul, o 8º Distrito de Meteorologia emitiu aviso indicando que há condições favoráveis à ocorrência de chuva moderada a forte, com possibilidade de queda de granizo, rajadas de vento e descargas elétricas em áreas isoladas do Estado no final de semana.