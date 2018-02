Vendaval deixa três mortos e 40 feridos em Taquarituba Um vendaval destruiu parte da cidade de Taquarituba, de 22.87 habitantes, no sudoeste paulista, na tarde deste domingo, 22. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos três pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. O número de vítimas pode ser maior, pois houve o desabamento do terminal rodoviário da cidade, postos de combustível, indústrias e casas, e a busca sob os escombros não tinha sido concluída até a noite.