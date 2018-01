Vende-se Islândia. Interessados, favor retirar pessoalmente

O cenário e a fauna são lindos, mas a situação financeira precisa de reparos -- retirar pessoalmente. A Islândia, que pediu à Rússia um empréstimo de 4 bilhões de euros (5,49 bilhões de dólares) para ajudar seus bancos falidos, foi posta à venda no eBay na sexta-feira. Os lances começaram em 99 pences, mas chegaram até a 10 milhões de libras (17,28 milhões de dólares) na manhã de sexta. A cantora Bjork, que é islandesa, não foi "incluída" na venda, de acordo com o anúncio, mas mesmo assim houve 26 lances anônimos e 84 não-anônimos. "Localizada na faixa meio-atlântica do norte do oceano Atlântico, a Islândia oferece um ambiente habitável, cavalos islandeses e, admite-se, uma situação financeira um pouquinho atribulada", dizia o texto da oferta. Entre as perguntas feitas pelos aspirantes a comprador, estavam: "Vocês oferecem seguro contra vulcões e terrremotos?" e "Existe chance de meu pagamento ser congelado?", além de "Posso pagar só quando a encomenda chegar?".