Vendedor morre após briga em casa noturna

Segundo o testemunho de um de seus amigos feito aos policiais do 10º DP (Penha), Nogueira foi visto pela última vez enquanto era arrastado por seguranças para uma sala.

O corpo do vendedor foi encontrado por volta das 4h30. Antes, por volta de 3h30, ele estava na pista de dança da balada com outros amigos, quando resolveu tirar satisfações com um grupo do camarote, que jogava gelo nas pessoas abaixo. Os seguranças perceberam a confusão e colocaram para fora da casa Nogueira e mais dois amigos.

Segundo o delegado Marcos Aníbal Arbues de Andrade, as investigações vão tentar identificar a participação de seguranças do Vitrini Show na morte de Nogueira.