Vendedores erram a maioria dos produtos

O trabalho de campo do Link durou três dias na semana retrasada. Os repórteres cumpriram uma rotina predeterminada em 11 lojas de São Paulo e aplicaram a mesma seqüência de perguntas a todos os vendedores. Para manter a experiência o mais próximo possível da vivenciada pela maioria dos consumidores, os jornalistas entraram nas lojas sozinhos, como se fossem clientes comuns, e pediram ajuda. Apesar de termos encontrado exemplos de excelência em atendimento, o resultado em geral foi decepcionante: apenas 13 dos 33 produtos sugeridos condiziam com a necessidade real descrita pelo repórter. As lojas foram escolhidas entre as mais relevantes no comércio de eletrônicos da capital, divididas entre três categorias (lojas especializadas, de departamento e supermercados). Antes de sair à rua, preparamos um formulário com a ajuda do Procon e do Idec (veja na página 3), com critérios que possibilitariam a avaliação objetiva e isenta do atendimento. Os repórteres fizeram o papel de quem pouco conhece de tecnologia e se deixaram informar pelos vendedores. Em cada abordagem, demos informações sobre o uso que faríamos dos computadores, celulares e televisores. De acordo com o consultor em eletrônica do Idec, Marcos Pó, é a informação fundamental para o trabalho de vendedores. "Eles existem para filtrar, entre as opções da loja, a melhor para a necessidade do consumidor", diz. Cada equipamento teve dois perfis, que determinavam as características que deveriam apresentar. Veja: Computador - 1) desktop para guardar arquivos, ver filmes, gravar DVDs e jogar Fifa ‘09; 2) notebook para estudar, fazer trabalhos, navegar na web e carregar na mochila. Celular - 1) para ouvir música, mandar e-mails e tirar fotos; 2) smartphone para ler arquivos do Microsoft Office, mandar e-mails e navegar na web com velocidade. Televisão - 1) para ligar em um quarto pequeno, conectar ao computador e assistir à TV a cabo; 2) grande para colocar na sala, assistir a filmes e jogar videogame. A tabela abaixo traz respostas para as duas perguntas mais importantes aplicadas a cada loja e o resultado da soma das respostas corretas dadas às seis perguntas do formulário para cada produto. Cada loja poderia alcançar de 0 (a pior experiência de compra) a 6 pontos (a melhor). Como algumas lojas se saem melhor em determinado produto, optamos por não calcular uma nota geral. O último conceito também presente abaixo é a qualidade do atendimento, que poderia ser ruim, regular ou bom. Aqui entraram critérios como simpatia, atenção, disponibilidade e cordialidade dos vendedores.