Vender HDs sem apagar dados pode colocar sigilo em risco Se você acha que deletar as informações do seu disco rigido é suficiente para garantir a segurança dos dados pessoais, é melhor pensar duas vezes. É que a falta de treinamento e conhecimento sobre como os dados são realmente armazenados podem expor informações pessoais dos usuários. A situação piora quando este usuário vende ou troca de HD, ou dá o PC antigo como entrada na compra de um novo micro. É que no Windows, um arquivo só é apagado em definitivo quando novos dados são gravados ou mediante o uso de softwares especiais. Sem essas medidas, basta utilizar alguns aplicativos disponíveis na internet para resgatar as informações. Foi o que aconteceu com o administrador paranaense Adalbertino Correia Lima Rebelo Júnior, que havia dado um HD antigo como parte de pagamento na troca por um computador novo. A reportagem do Portal teve acesso a dados retirados neste HD, que foi vendido como uma peça avulsa. Entrando em contato com Rebelo, ele confirmou a veracidade dos dados, ao mesmo tempo em que se mostrou surpreso e desapontado com o episódio. ?Deixei o HD com os técnicos que me prestavam serviço e o mínimo que eu esperava era que eles fizessem seu trabalho direito (apagando as informações).? O grande problema está na falta de treinamento específico e muitos técnicos de informática sequer conhecem os métodos para apagar as informaações de um disco rígido em definitivo. ?Na esmagadora maioria dos casos, os técnicos não fazem a limpeza dos HDs corretamente e nem se preocupam com isso?, diz Romildo Ruivo, diretor da CBL Tech, empresa especializada em recuperar informações de discos danificados. Segundo o executivo, foi justamente para auxiliar técnicos e usuários finais que a empresa disponibilizou uma ferramenta gratuita para apagar HDs de vez, e que pode ser baixada no site da empresa. ?Mas fica o alerta de que o programa exige algum conhecimento técnico e não é recomendado para usuários iniciantes, já que qualquer engano pode apagar os dados do usuário em definitivo?, alerta Ruivo. Se para você os Técnicos sem preparo podem colocar seus dados em risco, opine no blog.