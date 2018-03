Veneza sofre com maré baixa prolongada

O nível d'água nos famosos canais de Veneza registrou uma baixa recorde nesta semana, a menor dos últimos 14 anos. A água está tão baixa que muitas gôndolas encalharam e os barqueiros do Corpo de Bombeiros e do serviço de ambulâncias da cidade foram alertados para evitar os canais mais lamacentos. Em Veneza, os barcos são o meio de transporte mais popular, e a insistente maré baixa causou problemas. "Isso nos pegou de surpresa, principalmente porque normalmente atravessamos canais estreitos, que ficam ainda mais difíceis assim", afirmou um gondoleiro. Nesta semana, o Centro de Marés da cidade decretou código branco, já que, na baixa-mar, a água nos canais de Veneza chegou a 80 centímetros abaixo do nível do mar. A baixa recorde até hoje foi registrada em 1934, quando a maré baixa ficou 121 centímetros abaixo do nível do mar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.