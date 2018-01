Venezuela adota sistema nipo-brasileiro de TV digital

O governo da Venezuela confirmou nesta última terça-feira, 7, a decisão de adotar o sistema nipo-brasileiro de TV digital, como já havia antecipado na semana passada o ministro das Comunicações, Hélio Costa. A Venezuela é o quarto país sul-americano a seguir o Brasil na escolha do modelo de TV digital, depois do Peru, da Argentina e do Chile.

Um acordo de cooperação entre os governos do Brasil e da Venezuela será assinado no dia 17 de outubro, data em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Hélio Costa deverão visitar o país vizinho, segundo nota divulgada pelo Ministério das Comunicações.

A ideia do governo brasileiro é montar um sistema regional de TV digital, o que pode ampliar em duas vezes o mercado de aparelhos de televisão, que hoje no Brasil é de 10 milhões de televisores por ano.

A adoção pela Venezuela do padrão japonês com inovações tecnológicas brasileiras foi anunciada ontem pelo ministro de Ciência e Tecnologia e Indústrias Intermediárias da Venezuela, Jesse Chacón. Na cerimônia, estava presente o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações do Brasil, Roberto Pinto Martins. Ainda segundo nota do Ministério, as negociações também estão adiantadas com os governos do Equador e de Cuba.