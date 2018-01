Venezuela terá versão própria de Linux Um país latino-americano que resolve investir maciçamente em soluções de código aberto, como as derivadas do sistema operacional Linux, visando baixar custos operacionais e incentivar a criação de mão de obra local. Se você pensou no Brasil, cuja bandeira inicial para a área tecnológica estava na adoção de programas de código aberto, passou perto. Trata-se de um vizinho próximo, a Venezuela, que está capitaneando uma iniciativa de desenvolvimento de soluções de código livre como uma alternativa a soluções proprietárias como as da Microsoft. Não é surpresa, afinal o presidente Hugo Chávez é amplamente conhecido pela birra que tem em relação a multinacionais. Em 2004, ele promulgou um decreto, o 3390, em que todas as instituições públicas venezuelanas deveriam iniciar um movimento rumo ao Linux e outras alternativas de código aberto para reduzir custos administrativos. "Se o conhecimento não tem donos, a propriedade intelectual é um truque do neoliberalismo", disse Chávez. Além disso, o governo daquele país promoveu um evento de instalação gratuita de sistemas Linux, o FLISOL (que também aconteceu no Brasil) nos dias 24 e 25 de março. O movimento venezuelano, no entanto, não está restrito à retórica anti-neoliberal. O governo conseguiu apoio de empresas como a Intel através de convênios que levarão à criação de um laboratório que auxilie no desenvolvimento de soluções de código aberto e de migração para Linux. Na Venezuela, assim como no Brasil, a Intel também aposta na adoção de redes Wi-Fi e WiMAX como forma de aumentar seus negócios.