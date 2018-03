Venezuela vai doar lâmpadas para pobres dos EUA

O governo da Venezuela vai distribuir lâmpadas de baixo consumo de energia em comunidades pobres de 11 cidades americanas, entre elas a capital, Washington. Segundo as autoridades, a medida faz parte do programa Missão para Revolução Energética, que visa a ajudar pessoas de baixa renda a diminuir o consumo de energia. O projeto, que já está em andamento na Venezuela, está sendo financiado com o dinheiro das vendas de petróleo. Segundo correspondente da BBC em Caracas James Ingham, 60 milhões de lâmpadas econômicas já foram doadas a comunidades carentes venezuelanas. O governo espera que o consumo de energia no país seja reduzido em 5%. Nos Estados Unidos, o governo do presidente Hugo Chávez deve distribuir 500 mil lâmpadas para residentes de 11 cidades, o que deve resultar em uma economia de US$ 15 milhões (cerca de R$ 25 milhões) ao longo dos dez anos de vida útil das lâmpadas. A Venezuela tem uma das maiores reservas petrolíferas do mundo e há cinco anos vem aplicando parte dos lucros obtidos com a exportação da commodity em programas sociais. Além do programa de distribuição de lâmpadas, Chávez também fornece petróleo a baixo custo para vários países, incluindo a Grã-Bretanha, que compra combustível venezuelano a baixo custo e repassa o desconto para usuários de baixa renda no transporte público. Críticos dizem que, por trás da iniciativa, o objetivo do país é fazer propaganda política. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.