Venezuelana leva a coroa do Miss Universo 2009 A venezuelana Stefania Fernández venceu na noite deste domingo (24) o concurso Miss Universo 2009, que este ano foi realizado nas Bahamas. Ela recebeu o título da Miss Universo 2008, a também venezuelana Dayana Mendoza. Além da venezuelana, ficaram entre as cinco finalistas as misses República Dominicana, Austrália, Porto Rico e Kosovo.