Venko anuncia novos celulares fabricados no Brasil A fábrica da Teikon, em Porto Alegre, começou a produzir hoje novos modelos de celulares da marca Venko. Para que os primeiros aparelhos chegassem ao mercado, já no próximo mês, foram investidos US$ 3,5 milhões só em maquinário para produzir os telefones. Mas não será fácil ver os produtos nas principais praças de telefonia celular. É que a Venko vai privilegiar inicialmente os mercados do Norte e Nordeste, onde a marca é mais conhecida, para sedimentar sua participação no competitivo mercado de aparelhos. "Também teremos os modelos disponíveis em Porto Alegre, claro, por uma questão de coerência", explica Aldo Moino, diretor de marketing da Venko. Segundo o executivo, a empresa já está em negociação com todas as operadoras GSM ativas no país. "Os aparelhos estão sendo homologados pelas companhias", diz. Política agressiva Nesta segunda fase no Brasil - a Venko está no segmento de telefonia móvel há dois anos e já investiu US$ 15 milhões no país - a montagem será feita nas instalações da Teikon. Foram contratados 40 funcionários que se dedicarão exclusivamente à montagem dos celulares. Não serão os únicos postos de trabalho gerados pela empresa. Uma central de atendimento será montada em Porto Alegre para gerenciar ações locais, e a empresa também deve expandir sua atuação nos mercados em que atua. Como disputa espaço com multinacionais, a Venko acaba investindo no atendimento para diferenciar seu produto. "Não terceirizamos nem o marketing e nem as ações de pós-venda, mantendo nosso call center na sede da empresa, em São Paulo. Além disso, mantemos um controle de qualidade restrito e que nos permite, caso não consigamos resolver um problema técnico, oferecer outro aparelho novo para o usuário após um prazo de 72 horas", afirma Moino. Segundo o executivo, esse tipo de tratamento diferenciado contribui para fidelizar a marca junto aos clientes. "Pela nossa experiência, reconhecimento de marca é muito importante, já que a maioria das compras é influenciada pelas ações no ponto de venda." Só que a empresa prefere dar passos seguros nesta expansão. Daí o foco onde a marca é mais forte. Outros mercados? Mais tarde: o plano prevê Minas Gerais e Rio de Janeiro no médio prazo. Atualmente as linhas podem produzir 20 mil aparelhos por mês e a expectativa é de que em três meses essa capacidade chegue a 80 mil unidades mensais. Aparelhos Com os lançamentos, a Venko também quer dissociar-se da imagem de fabricante de produtos de baixo custo, embora seu primeiro lançamento, o Talento, tenha na robustez e resistência a choques a sua maior qualidade. "Será um aparelho estilo barra para o mercado de entrada, um pouco mais moderno e situado na faixa de preço inicial, entre R$ 149 e R$ 150, conforme os planos oferecidos pelas operadoras", diz Moino. Fora isso, o modelo deve contar com recursos padrão de modelos desta faixa de preço como toques polifônicos, alerta vibratório, jogos, 100 posições de memória, alarme e calculadora. Já o Talento, um aparelho de camada intermediária estilo barra, deve ter as mesmas características do Talento, mas com visor colorido de 65 mil cores e preço entre R$ 249 e R$ 250 (sempre dependendo das operadoras). O modelo topo de linha vai se chamar Estilo. O modelo do tipo concha trará um teclado metálico similar ao usado no popular Razr da Motorola. Trará duas telas LCD coloridas, interna e externa, tocará MP3 e vídeos no formato MPEG 4, além de trazer câmera embutida de 2 Megapixels. A memória interna poderá ser expandida com o uso de cartões de memória do tipo TransFlash (nenhum acompanhará o produto na compra). A faixa de preço deve ficar próxima aos R$ 899.