As rajadas foram causadas pelo deslocamento de uma frente fria que vem da região sul. A rua Jardim Botânico foi interditada pela queda da árvore, que ocorreu por volta de 8h30, e o engarrafamento prolongou-se até o bairro de Botafogo, com reflexos no Túnel Rebouças. Os ventos chegaram a 44km/h no Rio nesta manhã.