Ventilador cai e fere estudante em sala de aula de SP O ventilador de uma sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil Anália Furlan, em Santa Bárbara d''Oeste, a 138 quilômetros de São Paulo, caiu sobre a estudante Larissa Abreu, de 10 anos. O incidente aconteceu na segunda-feira, quando a menina assistia a uma aula na escola. Segundo informou um funcionário da escola que preferiu não ser identificado, uma das abas do ventilador atingiu a menina e a feriu no braço e no rosto. A estudante perdeu um dente permanente. De acordo com a testemunha, a menina foi levada ao hospital mais próximo à escola. Segundo informou a Polícia Civil da cidade, a mãe vai pedir à prefeitura o pagamento das despesas com tratamento odontológico e cirurgias, se necessário. A prefeitura informou, por meio de assessoria de imprensa, que dará a assistência necessária à estudante e que faz vistorias periódicas em escolas municipais para avaliar o estado dos equipamentos e as condições dos prédios.