Verão derruba servidores de internet nos EUA e Reino Unido O forte calor que está atacando os países do hemisfério norte também estão fazendo vítimas entre os servidores de internet, o que levou a instabilidades no site de comunidades MySpace, que ficou fora do ar no início da semana. Apesar dos sistemas de refrigeração das máquinas, as altas temperaturas teriam sido demais para os servidores, que apresentaram falhas e levaram à instabilidade e até mesmo à interrupção de partes do serviço nesta segunda-feira. Os servidores do MySpace estão localizados na cidade de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, um dos mais atingidos pela recente onda de calor nos EUA. O calor é fatal para a estabilidade de computadores, já que a elevação das temperaturas nos processadores leva a erros nos cálculos realizados e podem até mesmo danificar os equipamentos. Além disso, muitos PCs e servidores dispõem de recursos que desligam as máquinas quando a temperatura ultrapassa certas margens de segurança. O problema também atingiu usuários britânicos do portal Yahoo, que indicaram instabilidades em alguns serviços, o que foi atribuído a uma falha no fornecimento de energia para as máquinas que suportam estes sistemas. Com Agências Internacionais