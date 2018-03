Verba do PAC para favelas já está disponível, diz Genro O Ministro da Justiça, Tarso Genro, disse hoje que os recursos para o início das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nas favelas do Rio de Janeiro já estão disponíveis. "Temos apenas que aguardar a votação do Orçamento no dia 28. À medida que o Orçamento for votado, o recurso será drenado", afirmou o ministro. Genro disse que o cronograma de obras nas favelas não corre o risco de atrasos por falta de recursos ou mão de obra. Ele ainda afirmou que "as pessoas estão perplexas pela oferta de emprego", em referência as enormes filas que se formaram na última semana nas favelas do Complexo do Alemão e de Manguinhos, na zona norte, e da Rocinha, na zona sul, que serão contempladas com obras da União. "Não há nem falta de dinheiro, nem falta de mão de obra. O que há é um impacto muito grande na economia e na necessidade de mão de obra, que causa uma certa apreensão. O Brasil nunca cresceu tanto como cresceu agora, nos últimos vinte anos, e as pessoas estão perplexas pela oferta de emprego em diversos setores", disse. Genro participou hoje do lançamento do livro Falcão - Mulheres e o Tráfico, do rapper MV Bill e do produtor Celso Athayde, na penitenciária feminina Talavera Bruce, em Bangu, na zona oeste do Rio. No evento, promovido pela Central Única das Favelas (Cufa), o ministro ressaltou que o Plano Diretor do Sistema Prisional também receberá recursos do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania (Pronasci).