Verba para Viracopos-SP deve ser liberada em 1 mês O presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi, disse hoje que em no máximo um mês o governo deverá liberar os primeiros R$ 150 milhões para o processo de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas (95 quilômetros de São Paulo). O dinheiro será usado para pagar pela desapropriação de 200 famílias instaladas em 88 propriedades rurais e 3.172 lotes urbanos. O termo de cooperação para a desapropriação foi assinado hoje por Gaudenzi e pelo prefeito da cidade, Hélio de Oliveira Santos (PDT). O presidente da Infraero não informou em quanto tempo as famílias serão retiradas da área de 11,9 quilômetros quadrados declarada de utilidade pública em 2006. O início da obra depende da saída dos moradores. Mas Gaudenzi afirmou que, até o fim deste ano, a Infraero dará início à construção da segunda pista. O valor total da obra pode chegar a R$ 400 milhões, de acordo com ele. Os recursos estão previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da administração federal. Por suposto superfaturamento e suspeita de licitações viciadas em obras de ampliação no aeroporto realizadas entre 2000 e 2002, o Ministério Público Federal (MPF) protocolou uma ação civil pública contra oito funcionários da estatal e cinco empresas responsáveis por parte das obras e serviços dentro do aeroporto. Além disso, o MPF entrou com ao menos seis ações ordinárias e cautelares para apurar falhas em concorrências públicas, contratos e obras anteriores.