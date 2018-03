Vereador é acusado de usar função para revogar multa

Após ser multado por fiscais do departamento municipal de meio ambiente, o vereador, que na época era presidente da Câmara, foi à prefeitura e exigiu o cancelamento da multa. Conforme a investigação do MP, a multa não só foi retirada como a fiscal que a havia aplicado foi demitida. Para a promotoria, o vereador usou a máquina pública em benefício próprio.

Em decisão publicada nesta segunda-feira, 31, o juiz da 2ª Vara, Diego Ferreira Mendes, entendeu que existem elementos para a abertura de processo por improbidade administrativa. Entre as provas, está uma segunda vistoria no imóvel, desta vez pelo diretor do órgão de fiscalização, que optou por cancelar a multa aplicada pela subordinada. A prefeitura e o diretor também estão no polo passivo da ação.

O vereador negou ter pressionado a prefeitura para revogar a multa. "Entrei com recurso, como manda a lei." Ele disse que é alvo de perseguição por sua atuação na Câmara. A prefeitura informou que o problema ocorreu na gestão anterior e vai colaborar para a apuração dos fatos.