Vereador tem a bicicleta furtada pela segunda vez em SP

Em janeiro do ano passado Police Neto também teve sua bicicleta roubada no Largo São Bento, no centro da cidade. Desta vez o furto ocorreu enquanto o vereador participava de um programa de rádio. Ele teve levada sua bicicleta Caloi Elite 10 - o modelo novo custa cerca de R$ 2 mil. Ciclista há 4 anos, o vereador disse em sua página no facebook estar "triste e desapontado."

"Não suporto a ridícula situação que estou. Fiquei literalmente a pé", disse o vereador, que relatou o furto no plenário na Câmara Municipal, em discurso feito por volta das 15h30.

O vereador mora em Moema, na zona sul, e vai trabalhar no Legislativo, no centro, de segunda-feira à sexta-feira, de bicicleta.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.