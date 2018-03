Vereadora é presa por tentar mudar depoimento de vítima A vereadora do PSDB em Murutinga do Sul Regina Neife Jordão de Paiva, de 44 anos, foi presa ontem em flagrante pela Polícia Civil da cidade, localizada no noroeste paulista. Ela é acusada de ter tentado mudar os depoimentos de dois garotos vítimas de pedófilos. Um primo da vereadora, que está em seu quarto mandato, estaria envolvido na rede de abuso de crianças e jovens na cidade, a segunda desbaratada pela polícia neste mês.