Verifique os testes com roteadores ‘Arraia’ sem fios PRODUTO | WRT54G2 FABRICANTE | Linksys WEB | www.linksys.com.br PREÇO | R$ 219 (sugerido) DETALHES | O pequeno roteador, que mais parece um objeto de decoração, conta com uma tecnologia que dispensa antenas externas. Em nossos testes, o sinal viajou 15 metros e depois foi se degradando. Ao prendê-lo na parede, ganhamos mais 5 metros. Com um repetidor, funcionou muito bem Pau para toda obra PRODUTO | DSL-2640T FABRICANTE | D-Link WEB | www.dlink.com.br PREÇO | R$ 279 (sugerido) DETALHES | O versátil aparelho, que reúne modem ADSL e roteador Wi-Fi, foi o mais simples de usar, pois, além de ocupar menos espaço, é fácil de configurar. Com a antena original, o sinal chegou a 15 metros. Com uma antena de 5 dB, saltou para 22 metros e com 7 dB, 25 metros. Repetidor expande sinal PRODUTO | WRE54G Range Expander Wireless-G FABRICANTE | Linksys WEB | www.linksys.com.br PREÇO | R$ 499 (sugerido) DETALHES | O repetidor se mostrou bastante simples de usar. Ligado direto na tomada, sem PC conectado, ele expandiu o sinal de internet de todos os roteadores testados por toda a extensão da casa. Se não custasse tão caro, seria um aparelho obrigatório Poderoso, mas caro PRODUTO | Vigor2800VG FABRICANTE | DrayTek WEB | www.ik1.com.br/draytek PREÇO | R$ 1.160 (sugerido) DETALHES | Roteador parrudo, é indicado para situações extremas, quando o sinal não funciona mesmo. Compatível com bridge, não é para leigos, pois traz vários recursos extras. Com as antenas originais, cobriu 22m. Marca tem modelos mais baratos OUTROS ROTEADORES PRODUTO | DIR-635 FABRICANTE | D-Link WEB | www.dlink.com.br PREÇO | R$ 439 (sugerido) DETALHES | Compatível com o padrão 802.11 N, conta com 3 antenas e oferece ótima velocidade para troca de arquivos SUAVE NO BOLSO PRODUTO | TL-WR543G FABRICANTE | TP-Link WEB | www.unicoba.com.br/tplink PREÇO | R$ 191 (sugerido) DETALHES | Com antena removível e compatível com antenas de diferentes potências, é simples de usar CONEXÃO DIVIDIDA PRODUTO | Windy31 FABRICANTE | Casemall WEB | www.casemall.com.br PREÇO | R$ 200 (sugerido) DETALHES | Cria uma rede Wi-Fi em PCs conectados à internet, até via modem 3G REPETIDOR PARRUDO PRODUTO | WAP54G-BR FABRICANTE | Linksys WEB | www.linksys.com.br PREÇO | R$ 349 DETALHES | É a versão maior do repetidor usado em nossos testes. Fácil de usar, é mais barato ANTENAS ARCO WI-FI PRODUTO | ANT2309 FABRICANTE | DrayTek WEB | www.ik1.com.br/draytek PREÇO | R$ 239 (sugerido) DETALHES | Compacta antena direcional de 9 dB, com arco de 64º MAIS ALCANCE PRODUTO | DWL-50AT FABRICANTE | D-Link WEB | www.dlink.com.br PREÇO | R$ 39 DETALHES | Antena de 5 dB, 100% compatível com a maioria dos roteadores vendidos no mercado brasileiro BOA E ECONÔMICA PRODUTO | TL-ANT2405C FABRICANTE | TP-Link WEB | www.unicoba.com.br/tplink PREÇO | R$ 29,91 (sugerido) DETALHES | Antena de 5 dB barata e competente, foi a estrela de nossos testes em custo-benefício POTÊNCIA MÁXIMA PRODUTO | USB 1210 FABRICANTE | Aquário WEB | www.aquario.com.br PREÇO | R$ 172 (sugerido) DETALHES | Reúne uma potente antena de 12 dB a um adaptador Wi-Fi USB CERBERUS WI-FI