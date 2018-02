Verizon tem receita maior no trimestre com alta em consumo de dados

Apesar da receita maior, o lucro trimestral por ação da operadora norte-americana de telefonia ficou 1 centavo de dólar abaixo do esperado por Wall Street.

A companhia, maior operadora de telefonia celular dos Estados Unidos, adicionou 1,5 milhão de clientes pós-pagos no período, superando estimativas do mercado de cerca de 1 milhão.

Os usuários dos serviços da empresa estão utilizando mais do que o celular, conectando tablets, outros dispositivos e até veículos à rede da Verizon. A companhia citou que os clientes pós-pagos conectaram quase três dispositivos por conta, um aumento de 3,7 por cento.

"Não se trata apenas de cliente de celular inteligente. Trata-se de como nós construímos uma base de receitas", disse Fran Shammo, vice-presidente financeiro da Verizon, a investidores.

Segundo a operadora, os clientes de plano compartilhado de dados, que representam metade de seus usuários, estão consumindo 50 por cento mais dados que um ano atrás.

A receita por conta de cliente pós-pago subiu 3,5 por cento no trimestre, afirmou a Verizon.

A companhia encerrou o terceiro trimestre com lucro 0,89 dólar por ação, ante 0,78 dólar no mesmo período do ano passado. A receita subiu 4,3 por cento, para 31,6 bilhões de dólares. Analistas esperavam, em média, lucro de 0,90 dólar por ação, sob receita de 31,58 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

(Por Marina Lopes)