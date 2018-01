Versão 3.0 de firmware do iPhone permite copiar e colar texto

A Apple revelou nesta terça-feira uma atualização do software do iPhone, com recursos que incluem corte e cola de texto e notificações automáticas. A empresa tenta se preparar para mais crescimento no disputado mercado de telefonia celular.

Scott Forstall, vice-presidente da Apple, discute as novas funcionalidades do iPhone

Muitos usuários há muito esperavam pela capacidade de cortar e colar texto no iPhone, que só veio no firmware 3.0. A função consta há tempos de rivais como o BlackBerry, da Research in Motion.

A Apple também informou que o sistema operacional 3.0 do iPhone vai ser compatível com alertas automáticos de informações como resultados esportivos ou mensagens instantâneas.

A companhia, que vende o iPhone em 80 países, informou que os usuários do aparelho já fizeram downloads de 800 milhões de aplicativos de sua loja online.

A Apple informou ainda que a atualização do sistema estará disponível gratuitamente para os usuários do iPhone em meados deste ano. Já os usuários do iPod touch terão que comprar a nova versão por 9,95 dólares.