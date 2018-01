Versão beta 2 do Internet Explorer 8 já está disponível

A Microsoft lançou na quarta-feira uma segunda versão de teste do Internet Explorer 8, oferecendo uma atualização completa de recursos para o navegador de Web mais usado do mundo. A maior produtora de software do mundo informou que a mais recente versão - beta 2 - do Internet Explorer oferece novos recursos de proteção à privacidade e que facilitam o uso e reforçam a segurança. A Microsoft lançou a primeira versão de teste - ou beta 1 - do IE 8 em março, mas o objetivo então era permitir que programadores avaliassem inicialmente o navegador. A nova versão se dirige a uma audiência mais ampla de usuários. A empresa não revelou quando planeja lançar oficialmente o IE 8, e nem qual é sua expectativa quanto ao número de downloads do novo navegador. O Internet Explorer 7 saiu em outubro de 2006. No meio do ano, a Mozilla, um grupo de desenvolvimento de softwares sem fins lucrativos, lançou a última versão do navegador Firefox. O lançamento foi acompanhado por uma campanha para bater o recorde mundial de downloads para um programa em apenas 24 horas, meta que foi alcançada (em parte porque esse recorde nem existia anteriormente). O Firefox agora tem 20% do mercado de browsers, de acordo com a Net Appliances Applications, contra 11% em junho de 2006. A Microsoft ainda abocanha 73% do mercado, segundo a mesma pesquisa, mas o número está caindo aos poucos. A Microsoft prometeu que lançaria atualizações mais regulares do Internet Explorer, cuja vantagem vem sendo solapada pelo navegador Mozailla Firefox. A mais recente versão do Internet Explorer reproduz recursos disponíveis no Firefox 3, a versão mais recente do navegador concorrente, entre os quais uma barra de endereços "inteligente" que lembra e direciona usuários a endereços que eles já tenham visitado. O Internet Explorer 8 oferece também um modo chamado "InPrivate Browsing", que garante que o histórico, os arquivos temporários de Internet e os cookies não fiquem registrados em um computador. Existe também um recurso de segurança que permite ao usuário bloquear conteúdo de terceiros que estejam tentando registrar o comportamento online do usuário. A Microsoft também atualizou recursos já anunciados como o "Activities", que permite que um usuário empregue informação encontrada em uma página, a exemplo de um endereço, em conjunto com serviços online como os de mapas, sem que sair do site original. A mais recente versão de teste do Internet Explorer 8 está disponível para download em www.microsoft.com/ie8.