Versão chinesa da série Friends faz sucesso na internet Companheiro da alma, a versão chinesa da série de televisão Friends, da rede americana NBC, é uma campeã dos downloads de vídeos na China graças ao site Mofile.com, informa a imprensa local. Até agora foram gravados dois episódios em vídeo digital, imitando o estilo da série americana. O conteúdo vai se adaptar à resposta do público, que pode acrescentar comentários, de forma parecida com a de sites como o YouTube, diz o jornal Shanghai Evening Post. A idéia foi de uma fã da série original, que assistia aos episódios com seus colegas de trabalho durante o intervalo do almoço. "Achei que, se gravássemos cenas divertidas da nossa vida real, seria interessante para muita gente", disse "Xun Xiang", nome que adotou para seu personagem na versão chinesa. Xun entrou em contato com o site "Mofile.com" para publicar seus vídeos, e procurou voluntários para produzir a série. Eles deveriam se comprometer a reservar seus fins de semana para o programa. O cenário foi fornecido por uma imobiliária do distrito de Songjiang, nos arredores de Xangai, em troca de publicidade durante a série.