Versão digital de jornais cresce mais que a internet

A audiência de sites de jornais cresce duas vezes mais que a audiência geral da internet, segundo comprovou estudo feito pela empresa de pesquisas Nielsen/NetRatings para a Newspaper Association of America, a NAA. A pesquisa mostra que, nos EUA, mais de 59 milhões de pessoas (37,6% dos usuários ativos) visitaram jornais online no primeiro trimestre do ano, um aumento de 5,3% em relação ao mesmo período no ano passado. Durante esse tempo, a audiência geral da internet cresceu apenas 2,7%. Estes visitantes geraram mais de 2,7 bilhões de page views mensais ao longo do trimestre, enquanto no ano passado, no mesmo período, o número de page views ficou em 2,5 bilhões. O mês de maio foi recorde para o setor nos EUA, com mais de 60 milhões de visitantes únicos a sites de jornais do país, com crescimento de 6,7% em relação a igual período em 2006.