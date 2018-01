Versão para celular ajuda a reduzir conta Que tal utilizar o Skype no seu celular para falar com outros usuários do programa sem pagar nada? Isso é possível se você tiver um telefone Wi-Fi (que acessa redes sem fio) e frequenta lugares onde haja uma conexão sem fio disponível. Pode até ser na sua própria casa. Neste caso, a ligação é feita totalmente pela internet e a rede de sua operadora não é acionada. O gasto é zero, desde que o interlocutor do outro lado também utilize o Skype no celular ou no computador. Para fazer isso, instale em seu celular um aplicativo chamado Fring (leia página ao lado), que serve para usar o Skype e outros softwares de mensagens instantâneas no telefone, não só para mandar mensagem, mas também para chamadas de voz. "Em casa, no trabalho ou na igreja, todos os lugares têm internet wireless, então fico logado o tempo todo no Skype e no MSN pelo celular", diz o gerente de vendas Helder Cavalcanti, de 29 anos, adepto do Fring, assim como muitos de seus parentes e amigos. "Só sinto falta das chamadas de vídeo." Com o Fring, o Link realizou e recebeu chamadas do Skype sem dificuldades, mas a qualidade do áudio da ligação foi bastante inferior à do Skype no computador mesmo acessando a mesma conexão, via Wi-Fi. Helder diz que o Skype ajudou a reduzir o valor da conta, mas não chega a substituir o celular porque, claro, não há redes sem fio em todos os lugares. É possível usar o Fring conectando-se à internet pela própria operadora, mas isso só é indicado para pessoas que assinem pacotes de dados, já que o consumo de banda para a transmissão de áudio é alto. Além do Fring, o próprio Skype tem uma versão para celulares comuns e smartphones com sistema operacional Windows Mobile (leia página ao lado). Entretanto, o Link não conseguiu fazer ligações para outros usuários de Skype. O programa ensaiou discar para um número de telefone (por quê?), mas não completou a chamada. O Skype disse que encontrou instabilidade para fazer chamadas com o aplicativo no Rio e em São Paulo, onde o serviço está disponível, e que está trabalhando para resolver o problema. Com a versão do Skype para celulares, só foi possível ligar e receber para outros telefones (fixos ou móveis) utilizando créditos do Skype. F.S. QUANDO VALE A PENA SUBSTITUA O FONE VOIP – Você pensa em abandonar a linha de telefonia fixa de casa para utilizar apenas o Skype? O Skype no celular evita a compra de um aparelho de telefone VoIP compatível com o Skype para que você faça e receba ligações longe do PC. Mas precisará, além de uma rede sem fio, de um celular compatível com Wi-Fi, que custa mais de R$ 2 mil. ECONOMIZE CHAMADAS – Se você tem um celular com Wi-Fi e frequenta lugares com acesso a redes sem fio, o Skype no celular evita ligações pela rede da operadora, com tarifas altas. Se o interlocutor tiver Skype, o custo é zero. Se não tiver, instale o aplicativo do Skype (www.skype.com/m)e compre créditos para ligar para telefones fixos ou móveis. As tarifas são de R$ 0,072 por minuto para ligações locais em SP e de R$ 0,597 para celulares no Brasil todo. Dependendo do horário e dos seus planos de telefonia fixa e móvel, o custo é menor do que o cobrado pela Telefônica, Net e operadoras de celular, Claro, Vivo e Tim. SUBSTITUI O CELULAR? – Só em casos muito específicos, veja só. Para usar somente o Skype mesmo em lugares sem conexão Wi-Fi, você precisará se conectar usando a rede da operadora e deverá assinar um plano de dados ilimitado, que pode custar até R$ 190 por mês dependendo da operadora. Mas nem todas as pessoas têm Skype, então você precisará ainda comprar créditos para realizar ligações para telefones comuns. Vamos imaginar que gaste R$ 60 por mês (cerca de 100 minutos de ligações para celular ou 833 minutos para fixo). Adicione ainda um plano "controle" da operadora para emergências, que custa cerca de R$ 35. Total: R$ 285. Se você gasta muito mais do que isso por mês com o celular, considere migrar para o Skype.