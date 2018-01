Versão ?quente? de mundo virtual libera drogas e sexo Cansado da mesmice dentro de mundos virtuais como o badalado Second Life? Então aproveite o Red Light Center , outro jogo que explora um mundo virtual 3D, porém com uma proposta mais apimentada. Criada pela norte-americana Utherverse, este mundo virtual permite que pessoas experimentem drogas virtuais ou se envolvam em raves, festas, participem de transas virtuais com outros usuários ou acessem conteúdos adultos. O site também oferece acesso a boates, hotéis, cinemas e lojas virtuais e também hospeda eventos em grupos com música ao vivo e com direito a exposições de artes exóticas, tudo isso dentro da comodidade do PC do usuário. O site Red Light Center está por enquanto numa fase de avaliação e estava previsto para entrar em atividade em 2006. Desde então a página de informações do site ainda não foi atualizada. Mas mesmo dentro do Second Life é possível encontrar boates virtuais que oferecem esse tipo de atividade.