Verstappen iguala marca do pai e vai largar em sexto na Malásia

Piloto mais jovem a disputar uma corrida de Fórmula 1, Verstappen mostrou a maturidade de um veterano para superar a tempestade tropical e acertar as linhas corretas da pista na sessão final de treino, conquistando assim a melhor posição no grid por um adolescente desde 1961.

"Eu estudei as linhas no último ano, então isso me ajudou um pouco", afirmou o jovem holandês, que ainda igualou a marca do seu pai, o ex-piloto de F1 Jos Verstappen, cuja melhor posição no grid havia sido o sexto lugar.

"Eu acho que o mais importante é manter a cabeça fria e fazer a sua volta", disse ele à Sky. "Foi um bom começo para mim, já que eu sempre gostei de dirigir na chuva. Enfim, só posso ficar realmente feliz com o sexto lugar."

Verstappen explicou que as condições de prova eram semelhantes àquelas que ele vivenciou em seu início de carreira.

"As linhas eram como no kart. Na hora de frear, você sai um pouco da linha mas depois passa por dentro da curva. Eu fiz exatamente isso. Tinha apenas três voltas, então não tive muito tempo para ver por onde estava indo. Deu certo", acrescentou.

O pai de Max, Jos, piloto que conquistou dois pódios em oito anos na Fórmula 1 e cuja melhor posição no grid foi um sexto lugar com a Benetton no Grande Prêmio da Bélgica de 1994, não ficou surpreso com a conquista do filho.

"Estou muito orgulhoso disso (melhor posição no grid igualada pelo filho). Ele tem tudo para fazer muito mais do que eu na carreira", disse.

(Por John O'Brien)