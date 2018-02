Vestibulandos consideram Unesp mais fácil e conceitual

Ele considerou a prova mais fácil e mais conceitual em comparação com o vestibular da Unicamp, realizado no último domingo. Juliano fez a prova da Unesp como treino: ele quer entrar no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos.

A estudante Nathália Nacano, de 17 anos, também achou a prova mais fácil e afirmou que o fato de na primeira fase não ter redação ajudou muito. "É mais tranquilo. O ajuste do tempo é melhor e fico menos nervosa", disse. Nathália quer fazer o curso de veterinária.

Para o estudante Pedro Henrique, de 18 anos, a prova estava mais organizada que o Enem e a Unicamp. "Tinha fiscal na porta antes de entrar e foram rígidos com o uso do celular", disse.

Em Campinas, o índice de abstenção da prova foi de 6,4%. Do total de 6.099 alunos inscritos na cidade, 392 faltaram à prova. Em comparação, a cidade teve índice menor que São José do Rio Preto (9,6%) e Bauru (9,5%), ambas com número de inscritos semelhantes ao do município.

A Vunesp - que realiza a prova - informou que não houve ocorrências em Campinas. Alguns alunos foram flagrados pela reportagem ao postarem na rede social Instagram a foto da prova da Unesp. A instituição informou que monitorou a internet e está analisando os perfis.