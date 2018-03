Vestibular de meio de ano da Unesp tem 7,2% de faltas O primeiro dia vestibular de meio de ano da Universidade Estadual Paulista (Unesp), hoje, teve abstenção de 7,2%, ou seja, 655 dos cerca de 9 mil candidatos não compareceram. O índice foi um pouco menor que o do ano passado, de 7,8%. Os estudantes fizeram 84 questões das disciplinas de história, geografia, matemática, física, química, biologia, português, inglês ou francês. A concorrência média, com as abstenções, ficou em 13,4 para 1. A prova da Unesp continua amanhã, com as 25 questões dissertativas de conhecimentos específicos. Na terça-feira, última dia, será a vez do exame escrito de português, com dez perguntas e a redação. Os resultados saem no dia 25. Professores do Objetivo apontaram algumas imprecisões nas provas, que poderiam induzir alguns alunos a erro. Na prova de química, um gráfico da questão 66 tem imprecisões sobre reações químicas. Também foi apontado um erro na questão 70, sobre eletrólise. Os professores ainda apontaram alguns problemas nas provas de geografia, matemática, história e física. Mesmo assim, a prova foi considerada bem elaborada, permeada por vários temas da atualidade. A Vunesp informou que encaminhará as questões para a banca examinadora, que deve emitir um parecer sobre as críticas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.