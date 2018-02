Veterano de guerra preso pela Coreia do Norte chega aos EUA

Merrill E. Newman foi detido pela Coreia do Norte, que o acusa de ter cometido crimes durante a Guerra da Coreia há seis décadas.

A agência de notícias estatal do país disse que ele foi solto por questões humanitárias e porque pediu desculpas e assumiu ter cometido erros.

Newman aparentava estar bem. De mãos dadas com a esposa, dirigiu-se a um local na área de chegada do aeroporto preparado para falar com jornalistas.

"Eu estou feliz ... foi um lindo retorno para casa", disse Newman, sorrindo. "Estou cansado, mas estou pronto para ficar com minha família", afirmou a jornalistas.

O norte-americano estava visitando a Coreia do Norte como turista, um dos países mais isolados do mundo e um Estado imprevisível, quando foi retirado de um avião da Air Koryo em Pyongyang, minutos antes da decolagem do voo com destino a Pequim no dia 26 de outubro.

Newman serviu durante 1950-53 na Guerra da Coreia e trabalhou com a guerrilha anticomunista contra os socialistas do Norte. A República Democrática Popular da Coreia, como o país é chamado oficialmente, o considera um criminoso de guerra.

(Reportagem de Laila Kearney)