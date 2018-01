Veteranos ficam de fora dos World Cyber Games 2006 O World Cyber Games 2006, a maior olimpíada de jogos eletrônicos do mundo, definiu nesse fim de semana mais uma etapa eliminatória da fase brasileira da competição, em São Paulo. A qualificatória, que contou com a participação de mais de 200 jogadores, foi dividida entre as lan-houses Lan Combat, no bairro da Penha, que recebeu os times de Counter-Strike 1.6, e a Monkey, na região da Av. Paulista, que recebeu as modalidades individuais dos outros games escolhidos para a competição. Além de games de tiro em primeira pessoa, são disputados no World Cyber Games (WCG) jogos de estratégia em tempo real, corrida automobilística e futebol virtual. O que deu o tempero para essa semifinal foi o surgimento de uma nova geração de campeões. Os favoritos g3x e Bruno Carriço, que foi para Cingapura ano passado para competir jogando FIFA, tentaram e não conseguiram a vaga desta vez, perdendo para jogadores relativamente novatos. Entre os selecionados nesta fase estão quatro times de Counter-Strike 1.6: a5.SCORPIONS , formado por Fernando Telles, João Miguel Gava, Renato Minoru, Rodrigo Carvalho de Souza e Victor Ulisses Prestes Cardarello; GameCrashers, formado por Bruno Fukuda, Leandro Chagas Nitta, Rodrigo Zinga Batista, Thiago Monteiro e Wellington Caruso; MIBr - Made In Brasil, formado por Bruno Ono, Carlos Henrique Segal, Lincoln Lau, Rafael Pavanelli e Renato Nakano; e o clã semXorah, formado por André Salem, Clemente Leonardo Tegazzini, Henrique Oliveira, Leonardo Silveira e Willian Lau. Nas modalidades individuais, os classificados foram: Diego Barbassa, Felipe Augusto e Jeferson Ricardo, em FIFA 2006; Rafael Sinatra Bosco, Francisco Peres Rodrigues de Souza e Marcel Jientara Ferreira da Silva, em Need for Speed: Most Wanted; Thiago Miranda da Costa, Thiago Vieira Sato e Thomas Kenez, em WarCraft III : The Frozen Throne; Edivaldo Lopes, Josias Acauan e Ricardo Monte, em Warhammer 40.000: Winter Assault; e Marcelo Lourenço, Márcio Planas e Jailton Lopes, em StarCraft: Brood War. Diversidade Os selecionados são de diversas cidades do Estado, entre elas Americana, Bauru, Cotia, Guarujá, Pirapora de Bom Jesus, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Taboão da Serra. A final nacional acontece de 23 a 24 de setembro, das 9 as 22 horas, no Porão das Artes da Fundação Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e reunirá os melhores jogadores do Brasil. São 160 jogadores de PC, selecionados em todas as etapas regionais. Os melhores do Brasil em cada modalidade garantem vaga para a final mundial, que ocorre na Itália, na cidade de Monza, em outubro. Além da final, a organização internacional do WCG 2006 realiza pela primeira vez campeonatos regionais na Ásia, Europa e América. A liga americana será realizada durante a feira de games Electronic Game Show (EGS), de 27 a 29 de outubro, no México. No decorrer da final brasileira, será escolhido o melhor jogador de Age of Empires III, para PC, e dos jogos para Xbox 360, Dead or Alive 4 e Project Gotham Racing 3. O vencedores da etapa brasileira irão ao México e enfrentarão jogadores do Canadá, Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru, Estados Unidos e Venezuela.