Vettel diz que pódio em estreia na Ferrari 'é uma vitória' Intermináveis 34 segundos podem ter separado o terceiro colocado Sebastian Vettel do vencedor do Grande Prêmio da Austrália, Lewis Hamilton, neste domingo, mas o lugar no pódio teve gosto de vitória para o tetracampeão da Fórmula 1 em sua estreia na Ferrari.