Vettel substituirá Alonso na Ferrari na próxima temporada da F1

A esperada notícia, um segredo aberto desde que o alemão anunciou em outubro que deixaria a Red Bull, formalmente encerrou um relacionamento de cinco anos entre a escuderia e o bicampeão espanhol que frustrou ambos os lados.

Vettel será parceiro do finlandês Kimi Raikkonen, campeão do mundo em 2007, que ainda tem um ano de contrato.

"O próximo passo de minha carreira na Fórmula 1 será na Ferrari e, para mim, isso significa que o sonho de toda uma vida virou realidade", disse Vettel.

"Quando eu era criança, Michael Schumacher naquele carro vermelho era meu maior ídolo e agora é uma honra incrível finalmente ter a chance de dirigir uma Ferrari", acrescentou o piloto de 27 anos, cuja primeira vitória na Fórmula 1 foi com uma Toro Rosso, com motor Ferrari, em 2008, no circuito italiano de Monza.

Seu compatriota Schumacher venceu cinco de seus sete títulos com a Ferrari.

"A escuderia tem uma grande tradição neste esporte e estou extremamente motivado para ajudar a equipe a voltar ao topo. Colocarei meu coração e minha alma para que isso aconteça", disse Vettel.

Alonso deve voltar para a McLaren, equipe na qual passou uma temporada em 2007, antes de se desentender com o chefe Ron Dennis.

O espanhol, que venceu seus títulos com a Renault em 2005 e 2006, tinha esperanças de vencer seu terceiro torneio com a Ferrari, mas foi barrado pelo desempenho de Vettel e também pelo fraco empenho de sua equipe.online