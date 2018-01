Vex amplia malha de hotspots Wi-Fi com a rede Giraffas A rede Vex, que mantém redes sem fio em locais públicos de todo Brasil, une-se à Rede Giraffas, empresa de refeições rápidas para implementar mais uma rede de hotspots no País. A rede oferecerá aos seus clientes a comodidade da conexão à internet sem a necessidade de se conectar a qualquer cabo, para o acesso via notebooks, handhelds e celulares dos usuários. "A parceria entre a Vex e a Rede Giraffas amplia a relação de hotspots da Vex, que hoje atingem mais de 830 pontos. A expectativa é que este número chegue a 2 mil até 2007", afirma Roberto Ugolini Neto, presidente da Vex. A primeira fase do projeto colocará 17 lojas em atividade com a conexão sem fio. As demais serão instaladas gradativamente, conforme a disponibilidade dos estabelecimentos. O objetivo é atingir 100% da Rede até o fim de 2007. Os restaurantes contemplados com a tecnologia serão adesivados, para que os clientes diários conheçam e usufruam desta novidade. Para utilizar o serviço, basta que o usuário tenha assinatura de um provedor de internet ou operadora de telecom conveniada ao plano Wi-Fi da companhia.