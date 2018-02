Via Campesina bloqueia estradas no interior do RS Manifestantes ligados à Via Campesina bloquearam hoje estradas no interior do Rio Grande do Sul e protestaram no centro de Porto Alegre para pedir mais recursos dos governos estaduais e federal aos pequenos produtores rurais prejudicados pela estiagem. A organização camponesa quer anistia de R$ 10 mil nas dívidas de agricultores familiares e assentados da reforma agrária, bolsa-estiagem para quem perdeu sua produção de subsistência e isenção das contas de energia elétrica por 12 meses, entre outras reivindicações. Desde o início da estiagem, em janeiro, 250 das 496 prefeituras do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência.