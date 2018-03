Via Dutra em SP é liberada após duas horas de bloqueio A pista expressa da Rodovia Presidente Dutra foi liberada às 13h de hoje, após duas horas de interdição. O bloqueio da via havia sido provocado pelo tombamento de uma carreta na altura do km 227, nesta manhã, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O acidente deixou uma pessoa levemente ferida e provocou quatro quilômetros de lentidão.