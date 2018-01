Via Dutra tem arrastão no início do feriado

Por volta das 8 horas, um carro foi incendiado no sentido São Paulo, no km 164, em São João de Meriti, também na Baixada, para que, no tumulto, mais roubos fossem efetuados. O incêndio fechou a pista lateral nesse trecho por cerca de uma hora. A Dutra estava com movimento acima do comum para um sábado de manhã por conta do feriadão de Tiradentes - que, no Rio, se estende até a quinta-feira, Dia de São Jorge.

Eram quinze criminosos e alguns portavam fuzis, conforme imagens registradas pela TV Globo. Policiais militares de plantão intervieram e houve troca de tiros. Os veículos foram recuperados. Assustados, as vítimas dos assaltos foram prestar depoimento na 58ª Delegacia de Polícia, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu.

A Polícia Rodoviária Federal informou que é possível que o grupo estivesse saindo de bailes funk de comunidades da região e que tenham usado os veículos para se deslocar para outras favelas. O policiamento deve ser intensificado nesses pontos da estrada aos fins de semana, quando são realizados bailes com a presença de bandidos e, segundo a polícia, a Via Dutra se torna rota de fuga. A PRF já está em contato com os batalhões da Polícia Militar em Duque de Caxias e em Irajá para esse reforço.