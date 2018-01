Via e Amazon lançam PC a R$ 599 no Brasil A fabricante de placas-mãe e processadores Via Technologies e a brasileira Amazon PC estão anunciando um novo micro que irá baixar ainda mais o patamar mínimo para computadores pessoais no mercado brasileiro com o Amazon PC Via 1500, um desktop que custará R$ 599 (sem monitor) e que poderá chegar a R$ 799, com um monitor CRT (de tubo) de 15 polegadas. Disponível inicialmente em lojas virtuais e pela rede de varejo Carrefour, o micro fará parte do programa de inclusão digital PC Conectado, do governo federal, que prevê incentivos fiscais na venda de micros para consumidores de baixa renda. Dentro das regras do programa, o novo micro utilizará o sistema operacional Linux, no caso a distribuição Metasys, desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, trazendo programas navegadores, de e-mail, editores de texto e de planilhas, entre outros. "Graças a um acordo firmado com outros fornecedores, a Amazon também conseguiu melhorar esta configuração e o micro, que originalmente teria só 128 MB de memória RAM, terá 256 MB e será equipado com um HD de 80 GB", afirma Carlos Kato, diretor comercial da Via Technologies no Brasil. O micro utilizará o processador C3 da Via, 1 GHz, que já vem integrado à placa-mãe e que será montada também no Brasil. "Com este preço e configuração, temos a certeza de criar uma nova categoria de computadores para quem compra o primeiro PC", diz Kato. A Via Technologies também iniciará a fabricação local de placas mãe com a MCD Componentes, subsidiária da Amazon PC e com planta fabril em Manaus (Amazonas). A parceria prevê alcançar 50 mil peças/mês até o final de 2007. ?A Via também quer ter o Brasil como plataforma para toda a América Latina?, afirma Kato.