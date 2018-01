Via Technologies e Amazon fabricarão PC abaixo de US$ 300 no Brasil Nem AMD, nem Intel. Serão processadores da taiwanesa Via Technologies que equiparão uma nova linha de micros que será fabricada pela brasileira Amazon, na Zona Franca de Manaus. Não será a única empresa brasileira beneficiada pelo acordo: a também brasileira MCD Componentes, que também possui instalações industriais no Amazonas, fabricará a placa-mãe utilizada nos micros. Com isso, os Pcs terão direito aos benefícios do PPB, Processo Produtivo Básico, que dá direito a benefícios fiscais, posicionando as máquinas abaixo do patamar de US$ 300. O chamado PC1, micro que é vendido em países emergentes, tem por característica marcante o menor consumo de energia, e, por conta disso, menor geração de calor (o que dispensa o uso de coolers em alguns modelos). "O Brasil é o primeiro país fora da China a produzir este PC", afirmou Carlos Kato, diretor comercial da Via. "O Brasil será a base para a exportação para outros mercados do cone Sul, com a Argentina. Além disso, estamos prontos a ouvir as necessidades dos fabricantes locais para adaptar o produto às demandas do Brasil", disse Simone Du Play, diretora de marketing da Via Technologies. "As máquinas que propomos para o mercado brasileiro servirão para diversos fins, como projetos educacionais e de inclusão digital. Mas também existem modelos que não deixam nada a dever em relação a plataformas concorrentes na área de desktops corporativos", afirmou a executiva. A expectativa de produção é de até 1 milhão de máquinas/ano. A disponibilidade comercial de micros a partir desta parceria, bem como os detalhes financeiros não foram divulgados. Rendimento A plataforma de processadores da Via usa a tecnologia de 90 nanômetros, mas usa uma construção diferente da utilizada nos modelos topo de linha de concorrentes como Intel e AMD. Em vez de olhar apenas para a performance, os componentes apresentam um baixo consumo de energia, o que os torna atraentes para notebooks e portáteis como os UMPCs (os ultra-mobile Pcs, também conhecidos com projeto Origami, da Microsoft), por aumentar a autonomia de baterias e proporcionar um rendimento por Watt consumido até 76% melhor do que chips de outras marcas, segundo a fabricante. A princípio, a oferta da Via contará com três placas-mãe e processadores diferentes, sendo duas placas mini-ITX (com apenas 17 cm de lateral), com áudio e vídeo integrados e os processadores C3 de 800 Mhz e de 1 Ghz, e uma micro-ITX de 23 x 19 cm, que será equipada com o C7-D de 1,5 Ghz.